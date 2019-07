Illegaal overlijdt na val uit vrachtwagen op A29, snelweg weer vrij

grafiek Aantal gokpalei­zen in Brabant neemt toe

4 juli Er zijn steeds minder gokhallen in Nederland. In tien jaar tijd daalde het aantal fruitautomaathallen, casino’s en loterij-organisatoren met zo’n 10 procent. Momenteel zijn er nog 650 vestigingen over. In Brabant is het aantal gokbedrijven de afgelopen tien jaar echter met ruim 6 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.