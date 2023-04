Illegale hondenfokker in Eersel blijft hardnekkig de fout in gaan

Jongens brengen maand gratis maaltijden rond in Tilburg: ‘Er wonen hier veel mensen die het financieel moeilijk hebben’

TILBURG - Iedere dag te voet of per fiets door hun wijk om gratis maaltijden aan de deur te brengen, zeven dagen per week en vier weken lang. Donderdag gaan jongeren uit Tilburg-Noord voor de laatste keer op pad, dan is de ramadan voorbij. ,,Dit is hier heel hard nodig.”