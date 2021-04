‘Illegale sigarettenfabriek in Schaijk was van internationale bende’, negen nieuwe arrestaties

De bende overspoelde Europa met illegale sigaretten, aldus onderzoeksorganisatie Europol. De illegale sigarettenfabriek in Schaijk werd eind maart opgerold. Douane en de FIOD troffen in een loods destijds een complete productielijn aan waarmee vermoedelijk ruim een miljoen sigaretten per dag kon worden gefabriceerd. Er werden Polen en Oekraïners aangehouden. Zij bleken ook in de loods te slapen. Op dezelfde dag werden toen al 14 andere locaties in Nederland doorzocht. Ook in Heerlen werd een sigarettenfabriek aangetroffen. Opgeteld werden in Heerlen en Schaijk onder meer 5,4 miljoen sigaretten, 40.000 kilo tabak en 800 kilo waterpijptabak in beslag genomen. In totaal werden die dag 21 Polen en Oekraïners aangehouden.