Imkers over overschot honingbijen Biesbosch: ‘Ziektes groter gevaar dan verdringing’

Aan de randen van de Biesbosch staan veel te veel bijenkasten. Daarvoor waarschuwt Staatsbosbeheer nog eens, nadat het dit voorjaar ook al alarm sloeg over de opmars van de populaire honingbij. De Dordtse tak van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging erkent dat er te veel bijen zijn, maar ziet vooral gevaar in de uitbraak van bijenziektes.

Honingbijen zijn dominant en verdringen, zo vreest Staatsbosbeheer, wilde bijensoorten. Omdat die bijensoorten weer andere plantensoorten bestuiven, heeft het verdringen van de wilde bij directe gevolgen voor de biodiversiteit. In mei werd al bekend dat de Biesbosch zelf ‘vol’ zit met bijenkasten. Staatsbosbeheer heeft een limiet ingesteld en geeft dit seizoen geen vergunningen meer af aan imkers die honingbijen willen houden in de Biesbosch. In het gebied staan honderd bijenkasten van vijftien imkers. Er staan op tien verschillende plekken groepen kasten. De imkers die het betreft, hebben een contract afgesloten met Staatsbosbeheer.

Sommige legale imkers lappen de regels aan hun laars door meer kasten neer te zetten dan toegestaan, andere imkers zetten kasten neer zonder Staatsbosbeheer te informeren. Die worden dan weer verwijderd. Maar het grootste probleem vormen volgens Staatsbosbeheer de bijenvolken in de buurt van de Biesbosch. Steeds meer kasten verrijzen net buiten het grondgebied van Staatsbosbeheer, bijvoorbeeld op boerenerven. Dat is gewoon toegestaan. Omdat een bij wel drie kilometer kan vliegen, is er alsnog een overschot aan honingbijen in de Biesbosch.

Populair gebied

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging erkent het probleem. ,,Dit is geen goede reclame voor de imkerij’’, reageert woordvoerder Frank Moens. Tegelijkertijd begrijpt de vereniging dat imkers ‘van heinde en verre’ naar de Biesbosch komen. ,,Voor imkers is dit een uniek gebied. De schaarste aan bloemen in Nederland en Vlaanderen zorgt ervoor dat imkers op zoek gaan naar plekken waar nog wat te halen valt. In de Biesbosch groeit de Springbalsemien. Die kan ook nog eens goed tegen droogte, dus hier is nooit een tekort aan nectar.”

Voor nu is daar volgens Moens weinig meer aan te doen. ,,Voor dit jaar is ingrijpen te laat. Je krijgt imkers nu niet meer weg.” Hij wijst er ook op dat de imkers in kwestie niets verkeerds doen. ,,De kasten staan er met toestemming.” Sommige imkers hebben inmiddels laten weten geen kasten meer rond de Biesbosch te zullen plaatsen.

Ziektes

De Dordtse afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging zegt niet zozeer bang te zijn voor de verdringing van de wilde bij, maar eerder voor bijenziektes. ,,Dat is een groter gevaar dan de vermeende voedselconcurrentie tussen wilde en honingbijen”, stelt Leo van der Heijden.