Impact coronacrisis op Brabanders is nu vooral mentaal, 20 procent ervaart meer stress

Nieuwsover­zicht | Meerdere doden door zelfmoord­mid­del - Nederland neemt afscheid van Peter R. de Vries

21 juli Terwijl onder jongeren de ene na de andere coronabrandhaard ontstaat, is het virus ook terug in de verzorgingstehuizen. Een grote tegenslag, noemt men het bijvoorbeeld in Etten-Leur. Verder werd vandaag een dode man aangetroffen in een auto in Vlijmen. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. Een Eindhovenaar is aangehouden omdat hij verdacht wordt van het verstrekken van een zelfmoordpoeder en Nederland nam afscheid van Peter R. de Vries. Gelukkig was er ook vrolijk nieuws: een Brabantse vriendengroep bouwde een flink zwembad van bierkratjes. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.