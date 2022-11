Impact van verdwijning Silvana Heber op dorp is enorm: ‘U maakt zich zorgen en die zorgen deel ik’

HOOGELOON - De impact van de verdwijning van Silvana Heber is enorm in haar woonplaats Hoogeloon. Dat leidt ertoe dat veel inwoners zich melden om mee te zoeken of andere acties willen starten. Burgemeester Remco Bosma riep hen dinsdagavond op daarvan af te zien. ,,Hoewel ik de machteloosheid begrijp, wil u u oproepen dat niet te doen. Dat kan het onderzoek schaden en dat wil de politie voorkomen", zei hij.

De gemeente Bladel had dinsdagmiddag het initiatief genomen voor een ‘besloten samenkomst’ in gemeenschapshuis Den Aanloop in Hoogeloon. De bedoeling was vooral niet dat het een informatiebijeenkomst zou zijn. De zoektocht naar de vermiste vrouw was dinsdagavond nog volop gaande. De gemeente wilde echter de Loonse gemeenschap graag de gelegenheid geven bij elkaar te komen.

Zorgen over Silvana

Via twee buurtapps was de uitnodiging verstuurd. Hoewel er maar een paar uur zat tussen het moment dat de uitnodiging verscheen en de aanvang van de avond, kwamen er ruim tweehonderd inwoners naar Den Aanloop. ,,U maakt zich zorgen over Silvana. Ik deel die zorg en begrijp die", aldus Bosma. ,,In een kleine gemeenschap als deze kent bijna iedereen elkaar. De impact is groot hier in Hoogeloon en ver daarbuiten.”

Quote Wij proberen deze onmogelij­ke situatie zo draaglijk mogelijk te maken.” Miranda de Grauw, Directeur basisschool de Vest

Heber heeft twee kinderen. Haar ex-vriend die verdachte is, heeft er ook twee. Van de vier kinderen gaan er drie naar basisschool de Vest in Hoogeloon. De vierde is leerling van het Rythovius College in Eersel. Op een kleine school als de Vest kennen alle leerlingen en ouders elkaar. ,,Wij hebben als scholen de opdracht gekregen dat deze kinderen zoveel mogelijk gewoon kind moeten kunnen zijn", zei Miranda de Grauw, directeur de Vest, dinsdagavond mede namens haar collega Robert Tops, rector van het Rythovius.

De twee scholen hebben dagelijks contact met de huidige verzorgers van de kinderen. ,,Wij proberen deze onmogelijke situatie zo draaglijk mogelijk te maken”, aldus De Grauw.

Sommige bewoners gaven aan zeer ontdaan te zijn

Ruben Jansen, coördinator van de wijkagenten Bladel, sprak namens de politie. ,,Het zoeken naar Silvana Heber heeft de hoogste prioriteit voor de eenheid Zuidoost-Brabant", zei hij. ,,Het is heel belangrijk dat u niet zelf gaat zoeken, omdat u het werk van de hulpdiensten kan verstoren.” Wel zei hij dat diverse inwoners van Hoogeloon nog benaderd kunnen worden met het verzoek om informatie. Inwoners kunnen die ook uit eigen beweging nog al tijd geven, gaf hij aan, hoe klein die ook lijkt te zijn.

Na afloop trokken de sprekers de zaal in om individuele gesprekjes aan te gaan. Sommige bewoners gaven daarbij aan dat ze zeer ontdaan zijn over wat er in hun dorp gebeurt.