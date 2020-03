In beeld: een week coronavirus in Brabant

Week coronavirus in BrabantNa de bevestiging van de eerste besmette patiënt met het coronavirus uit Loon op Zand, donderdagavond, is er veel gebeurd. Bekijk hier hoe ons land - en vooral Brabant - al een week omgaat met het verspreidende virus.

Donderdag 27 februari: eerste besmetting in Nederland is een feit

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) krijgt tijdens een live-uitzending van de NOS rond het coronavirus een briefje in z’n hand gedrukt. De minister vertelt: ,,Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man die verblijft in isolatie in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.” Hij vervolgt: ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen bezorgd zijn, ik denk dat het belangrijk is dat er feiten op tafel komen.”

Volledig scherm Minister Bruno Bruins (Medische zorg & Sport) leest het briefje voor. © NOS

Leven gaat door

En die feiten komen dan ook al snel: de patiënt is een 56-jarige man uit Loon op Zand. Hij is recent in de Italiaanse regio Lombardije geweest. Maar ondanks dat het dorp in de schijnwerpers staat, gaat het leven door in Loon op Zand.

Volledig scherm Kerkgangers in Loon op Zand laten zich deze zondag niet tegenhouden door het coronavirus. Het dorp staat sinds donderdag in de schijnwerpers door de eerste besmetting van Nederland. Inmiddels staat de teller in Loon op Zand op drie patiënten. © Dolph Cantrijn

Lege schappen

De schappen handgel raakten langzaamaan wel steeds leger in Loon op Zand.

Volledig scherm Lege schappen in Loon op Zand. De handgel is uitverkocht. © Pim Dikkers/BD

Vrijdag 28 februari: dorp overspoeld door de media

Het coronavirus is hét gesprek van de dag in Loon op Zand. Niet in de laatste plaats omdat het wordt overspoeld door journalisten.

Volledig scherm Loon op Zand wordt overspoeld door de Nederlandse pers. © FPMB/Erik Haverhals

Volledig scherm Loon op Zand wordt overspoeld door de Nederlandse pers. © FPMB/Erik Haverhals

Volledig scherm Loon op Zand wordt overspoeld door de Nederlandse pers. © FPMB/Erik Haverhals

29 februari en 1 maart: verboden toegang voor risicobezoekers in de brouwerij van La Trappe

Afgelopen weekend gingen ze bij brouwerij La Trappe in Berkel-Enschot wel erg ver in de maatregelen. ‘Ben je in China of Noord-Italië geweest? Dan is toegang tot het Proeflokaal en de brouwerij verboden’, stond voor even op het raam van de brouwerij van La Trappe in Berkel-Enschot geplakt. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Zeker niet bij broeder Isaac, de directeur van de brouwerij: ,,Ik heb het personeel teruggefloten, omdat we natuurlijk niet zomaar iedereen willen weigeren uit angst dat ze ergens zijn geweest.”

Volledig scherm Proeflokaal teruggefloten door abdij van Trappistenklooster © Twitter

2 maart: lessen hoesten en handen wassen op Brabantse basisscholen

Hoest- en handenwasles kregen de leerlingen van de basisschool De Burchtgaarde in Breda. Op de wasbakken in de wc’s prijken pontificaal grote flessen handzeep. Een eindje verder zitten de leerlingen van groep 3 in een kring gespannen te wachten op wat juf Esther gaat vertellen over coronahygiëne. ,,Ga je dood aan het coronavirus?” vraagt een van de kinderen. ,,Je mag niet hoesten, anders krijg je het virus”, zegt een ander. Mooi moment voor de hoesinstructie.

Volledig scherm Op Kbs De Burchtgaarde in Breda krijgen de kinderen handenwasles in verband met het coronavirus. Hoesten of niezen? Dat doe je in je elleboog. © Pix4Profs/René Schotanus

Handen wassen

En natuurlijk is handen wassen ook heel belangrijk op de basisschool.

3 maart: Rutte op bezoek in Oss

Minister President Mark Rutte was op bezoek in Oss en sprak met huisartsen die een besmette patiënt onder hun hoede hebben.

4 maart: maken Brabanders zich zorgen door de vele besmettingen in de provincie?

Brabanders zijn in ruime meerderheid tevreden over de voorlichting van de overheid over het coronavirus. Dat blijkt uit een enquête van de drie Brabantse kranten, waar meer dan 1600 mensen aan hebben deelgenomen. Daaruit blijkt dat we elkaar nog gewoon de hand schudden, maar onze handen wel vaker wassen.

Maken we ons zorgen? Mwah, dat valt heel erg mee. Gelukkig denken we wel aan onze gezondheid en aan die van mensen uit onze omgeving.

Zoveel besmettingen zijn er nu in Brabant. Bekijk hier waar dat is.

5 maart: hoe gaat een huisarts om met het coronavirus?