In beeld: ontwaken in een wit Brabant

Foto'sSneeuwstorm Darcy raast over het land en dat zorgt ervoor dat we wakker werden in een wit bedekt landschap. Zaterdagavond viel de eerste sneeuw tegen 19.30 uur rondom Eindhoven. Daarna ging het hard. Een uur later sneeuwde het al bijna overal in Brabant. In het fotoalbum worden massaal foto's ingestuurd en ook op social media worden volop sneeuwplaatjes gedeeld. Zo werden we wakker in een wit Brabant.