In beeld: zo zag de zonovergoten Maria Ommegang van 2023 eruit

Land van Cuijk investeert in groen gas, maar of het de boer voldoende oplevert is de vraag

Het is nog hoogst onzeker of investeringen in het uitbreiden en toegankelijker maken van het gasnetwerk voor boeren, de gehoopte boost zal geven aan duurzame agrarische gasproductie. Dat blijkt uit een gemeentelijk stuk, waarin wethouder Bouke de Bruin reageert op vragen van de gemeenteraad.