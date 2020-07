In Brabant zijn de meeste voertuigen gestolen in Eindhoven, in Mill en Hubert geen een

Kaart: nieuwe coronabe­smet­tin­gen per gemeente in Noord-Bra­bant

15 juli Voor het eerst in anderhalve maand is het aantal coronabesmettingen in Nederland gegroeid. In de afgelopen week is het aantal nieuwe besmettingen gestegen naar 534. Dat is bijna een kwart meer dan de week ervoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).