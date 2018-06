In de auto en in de bus: een aantal bijzondere geboortes in Brabant

BRABANT - Stephanie en Thom maakten donderdag wel een hele bijzondere bevalling mee. Hun dochtertje Lisa werd niet geboren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar op de stoep . Papa Thom reed met 140 kilometer per uur over de vluchtstrook, maar dat mocht niet baten. Naast Lisa zijn er nog meer baby's in Brabant op opmerkelijke plekken geboren.

Zo werd baby Julia uit Zevenbergen geboren in een Fiat 500. Ook de ouders van Julia, Piet en Daniëlle, waren op weg naar het ziekenhuis. Ze waren vanuit Zevenbergen onderweg naar Breda, maar deze rit duurde Julia toch te lang. Hoewel het ziekenhuis al in het zicht was, besloot Julia niet langer te wachten. ,,We schrokken enorm, maar in de verte zag ik het ziekenhuis liggen. Wat moest ik doen, 112 bellen? Stoppen had daar middag op de weg weinig zin, dus ben ik maar doorgereden. Bij het ziekenhuis heb ik direct om een dokter geroepen, waarna er heel snel hulp kwam", vertelt vader Piet.

Volledig scherm Daniëlle en Piet van Aart met Julia. © ron magielse / pix4profs

Beschermd door paraplu's

Marieke en Robbie de Groot hadden het zwaar te verduren toen baby Tim ter wereld kwam in 2015. Ook Tim werd in de auto geboren. Amper drie kilometer voor de eindbestemming moest Robbie de auto stil zetten op de vluchtstrook. ,,Onderweg zei ik tegen mijn man, nou ja, het was meer schreeuwen, dat hij er al aankwam". Verloskundige Sanne reed achter het stel aan en schoot meteen te hulp. ,,Ik heb mijn auto erachter gezet en ben aan de slag gegaan. Je kunt niet anders." Ook kreeg Marie steun van toegesnelde agenten. De snelweg werd afgezet voor de veiligheid van het geboorteteam en agenten beschermden het baringstafereel met paraplu's tegen de regen.

Volledig scherm Baby Tim ligt na zijn haastige geboorte rustig in de armen van moeder Marieke de Groot. Vader Robbie is dolgelukkig. © AD/Laura Kuijpers - Demooiboxtelkrant

Navelstreng afgebonden met schoenveter

Misschien wel de opmerkelijkste bevalling in dit rijtje is de bevalling in een bus in Breda in 2017. Tijdens een busrit op de Markendaalseweg beviel een vrouw van een jongetje. De buschauffeur, Frans Videler, hielp samen met enkele passagiers om de bevalling goed te laten verlopen. Videler zag dat er wat met de vrouw aan de hand was en nam contact op met de verkeersleiding. Zowel hulpdiensten als Arriva-toezichthouders snelden zich naar de bus. Videler zette de bus aan de kant van de weg en de bevalling begon meteen.

Omdat toezichthouders sneller ter plaatse waren dan de hulpdiensten, werden er via de telefoon instructies gegeven. Zo is onder andere de navelstreng van de baby afgebonden met een schoenveter en is er een sjaal rond het kindje gewikkeld. Zowel de baby als de moeder maakten het goed.

Volledig scherm De buschauffeur met zijn kleindochter. © Facebook/Frans Videler

Fruitboompje

Tijsje van Eekert was na haar geboorte de bekendste baby van het dorp. Tijsje werd namelijk ook geboren in een auto, in een buitengebied tussen Hooge Mierde en Lage Mierde. Bij een weiland op de Buitenman, ver van de bewoonde wereld, kwam de auto van moeder Loes van den Borne abrupt tot stilstand. Vijftien minuten later waren Loes en haar man de trotse ouders van Tijsje. Loes werd zowat overal waar ze kwam met haar kinderwagen aangesproken. 'Zo, dit is dus Tijsje', zeiden voorbijgangers.