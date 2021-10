In de bres voor de dakloze, de vluchteling, de bijstandsmoeder: wat is het sociale DNA van Tilburg?

Er lijkt geen einde aan te komen. Esmah Lahlah heeft haar telefoon nog niet neergelegd of er hangt alwéér een journalist of collega aan de lijn die alles wil weten van de bijstandsproef die in Tilburg start. En dat terwijl het experiment bepaald geen hogere wiskunde vereist. Twee verliefde mensen die een half jaar mogen samenwonen zonder dat ze op hun uitkering worden gekort, is dat dan echt zo bijzonder? De wethouder ademt nog maar eens diep in en steekt haar verhaal bij de volgende beller af. Wat ze dan nog niet weet, is dat ze die dag 75 van zulke telefoontjes krijgt.