In de camper van Schijndelaar Bert zaten twee verstopte vluchtelingen: ‘Ik denk nog steeds aan ze’

Qua leeftijd hadden ze zijn zoon en kleinzoon kunnen zijn. ,,Ik schat dat de jongen zo'n 12 jaar was.” Ze stonden er gelaten bij, toen ze eenmaal betrapt waren in de camper van Bert Marinus, bij de grenscontrole in Duinkerken. Dat was ook het moment dat de boosheid bij Schijndelaar Marinus al omsloeg in medelijden. ,,God weet wat zij al meegemaakt hebben. Wij kunnen met ons paspoortje de wereld rondreizen, maar zij niet. Misschien wilden ze wel naar familie in Engeland, ik weet het niet", klinkt het, met mededogen in zijn stem.