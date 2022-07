In de Champions League van het restaureren speelt Vughts bedrijf een hoofdrol

,,Als het apart en moeilijk wordt, komen wij in beeld.” Toon Weijters slaat de spijker op de kop, om in bouwvakkerstermen te blijven. Als hoofduitvoerder staat de Nieuwkuijkenaar bovenop het Nationaal Monument op de Dam. Bovenop? Ja, bovenop. Want deze maandagmiddag is het Vughtse restauratiebedrijf Nico de Bont, waar hij al 42 jaar werkt, begonnen met de demontage van de karakteristieke roomwitte pyloon in hartje Amsterdam.