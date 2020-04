In de rij voor mobiele prikpost: ‘Ik wil weten of het misschien toch corona was’

Gestaag minder coronapa­tiën­ten in Brabantse ziekenhui­zen, ‘maar het is nog flink aanpoten voor ons personeel’

15:07 Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is de afgelopen dagen licht gedaald. ,,De tendens is stabiel tot licht dalend. Maar het is nog steeds flink aanpoten voor ons personeel", zegt Chiel Jonker.