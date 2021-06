In de zoektocht naar nieuw provinciebestuur wordt niet gekeken naar het verleden: ‘Iedereen wil gaan voor toekomst’

Wie zo oud wordt als het Brabants Dagblad, heeft veel en vaak iets te vieren gehad

27 juni Onze krant viert feest. Dat is al een maand te merken aan de bijzondere artikelen over de makers van de krant en aan de bijzondere gebeurtenissen die in herinnering worden geroepen onder het kleurrijke logo ‘Brabant Dagblad al 250 jaar hier’. De ‘echte’ verjaardag is op 2 juli. Wie 250 jaar bestaat heeft al heel wat keren een goede reden gehad om een mijlpaal te vieren. Hoe deden onze voorgangers dat vroeger?