In deze prijswinnende restaurants in Brabant eet je lekker én betaalbaar

Onrust bij boeren na gerucht over mogelijke nieuwe stalin­braak, politie naar varkens­stal in Beers

6 november BEERS - Er staat woensdagavond politie bij een varkensboerderij aan de Elstweg in Beers. Ze zijn er uit voorzorg, omdat onder boeren geruchten gingen over een actie van dierenactivisten die een demonstratie zouden willen houden. In app- en chatgroepen van boeren heerste al de hele middag en avond onrust over mogelijke nieuwe stalbezettingen, zoals in mei in Boxtel.