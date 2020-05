In dit verpleeghuis in Budel overleed op twee afdelingen de helft van de bewoners: ‘Het voelde of we hadden verloren’

Brabants nieuws van vrijdag | Coronamaat­re­ge­len in de binnenstad, verband tussen ernstige geweldsza­ken

8 mei Sommige attractieparken gaan deze maand weer open, anderen wachten daar nog even mee. Er zijn zo’n 60 nieuwe (verdachte) coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Maar er was ook weer ander nieuws deze vrijdag: bijvoorbeeld over de vondst van het enorme crystal meth-lab net over de grens bij Breda en de vele liquidaties die de politie wist te voorkomen in de omgeving van Eindhoven. Dit en meer in de samenvatting van het Brabants nieuws van vrijdag.