In één dag twintig nieuwe coronabesmettingen in Tilburg vastgesteld, 744 in het hele land

TILBURG - In Tilburg zijn sinds donderdag twintig coronabesmettingen vastgesteld. De dag ervoor waren er zestien positieve tests. In de rest van Brabant is het aantal positieve tests relatief laag.

Of het zoals eerder deze week opnieuw vooral om besmettingen onder Tilburgse studenten gaat, is niet bekend. Dinsdag kwam het RIVM namelijk met de wekelijkse update van de coronacijfers in Nederland. Tilburg kende toen een stijging van 43 gevallen ten opzichte van de week ervoor. Dat aantal was volgens de GGD nagenoeg in zijn geheel toe te schrijven aan studenten.

In de rest van Brabant zijn er de afgelopen 24 uur relatief weinig nieuwe besmettingen geconstateerd. In Eindhoven werden er 7 mensen positief getest, in Breda 4, in Den Bosch 3 en in Bergen op Zoom was er één nieuw geval.

744 nieuwe gevallen

Het RIVM meldt dat het totaal aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland tussen donderdagochtend en vrijdag is toegenomen met 744 gevallen. Het is de grootste stijging in een etmaal sinds 11 augustus.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 28 naar 35. Op de verpleegafdelingen liggen 95 mensen met het coronavirus, evenveel als gisteren.

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: