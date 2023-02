In één jaar 16 verkeersboetes op 38.000 Moerdijkers: ‘Dat is wel héél weinig’

‘Een vleugje Dirk Kuijt’ bij de spitsen van opfleurend Willem II: ‘Niet altijd leuk, maar dát is de norm’

Het kan verkeren in de voetballerij, en snel ook. In ieder geval op papier. Vorige week zakte Willem II af naar een beschamende tiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en daalde de stemming tot ver onder het nulpunt, nu hebben de Tricolores de derde plek ineens weer in zicht. In het zoveelste ‘aanhaken of afhaken-duel’ van dit seizoen werd hoogvlieger FC Eindhoven overtuigend met 3-0 verslagen.

7:00