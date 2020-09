In één maand vielen er in Oost-Brabant vijf doden door geweld

Zwanger tijdens de coronacri­sis: het afscheid dat niet door kon gaan

30 augustus Aangezien ik al mijn collega's zo'n beetje de complete zwangerschap niet gezien heb, zou ik in elk geval een afscheidsborrel krijgen vlak voor mijn verlof. Dan had ik toch nog een keer menselijk contact met ze. Maar helaas: het is weer corona dat roet in het eten gooit. Geen afscheidsborrel dus, maar gewoon thuis de laptop dichtklappen en dat was het dan.