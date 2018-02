In Eersel ontvoerde baby Hannah is terecht, meisje en ouders gevonden in Duitsland

UPDATEEERSEL - Het baby'tje dat maandagochtend kort na 9.00 uur door haar biologische ouders werd ontvoerd op de parkeerplaats bij de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel, is terecht. Dat maakte de politie maandagavond bekend. Het meisje verkeert in goede gezondheid. Hannah werd samen met haar ouders rond 20.00 uur gevonden op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. De ouders zijn aangehouden en het kindje is in veiligheid gebracht.

Het meisje werd maandagochtend met Maxi-Cosi en al met geweld uit de handen van haar pleegmoeder gegrist. De politie had maandag een Amber Alert uitgedaan met het verzoek om naar de ouders en hun auto uit te kijken.

Bij de politie was in de loop van de dag een tip binnengekomen dat de auto en de vader gezien waren bij een vakantiepark in Bad Bentheim, net over de grens bij Enschede. Volgens de politie kwam de tip van een oplettende burger die het Amber Alert had gezien. In overleg met de Duitse politie werd daarna verder onderzoek verricht bij het park. Hannah en haar ouders bleken daar in een vakantiehuisje te zitten. Duitse agenten hebben de ouders daarop opgepakt. Hun uitlevering aan Nederland zal worden verzocht.

'Goed werk'

Korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant reageert via Twitter: "Ik wil het onderzoeksteam, het Openbaar Ministerie en iedereen die heeft meegedacht een groot compliment maken. Er is goed politiewerk verricht, maar het belangrijkste is dat Hannah in goede gezondheid terug is gevonden."

Mishandeling

Het meisje was eerder uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. In oktober vorig jaar werden bij het meisje gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd en haar ouders werden aangehouden voor mishandeling. Voor het letsel was geen medische oorzaak.