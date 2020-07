In haar tienerjaren noemde Femke (33) haar zieke vader een slappe zak, nu blijkt uit fotoboek zijn grote invloed op haar leven

In haar tienerjaren noemde ze haar vader een ‘slappe zak’ toen hij wegliep van de psychische hulp die hij zo hard nodig had. Nu beseft Femke Linders (33) dat hij ‘er ook niks aan kan doen dat hij zo is’. In een soms choquerend fotoboek, haar afstudeerproject, brengt de Vughtse in beeld hoe groot de invloed van haar zieke vader op haar leven is geweest.