In het buitengebied geldt het recht van de sterkste: waarom Fiona alleen een huis mag bouwen, als ze veel geld heeft

Bij elk opstapje in haar dijkwoning vertrekt haar gezicht van de pijn. En het zijn er nogal wat. Om bij de voordeur te komen moet Fiona van der Stelt (51) eerst een helling afdalen. Dan is er de drempel van de deur. Een trapje naar de woonkamer en nog een naar de badkamer. Het huis is voor Fiona steeds meer op een hindernisbaan gaan lijken.



Ze zwaait nog even naar de benen van de buurman die langs het raam lopen en legt dan een brief op tafel van haar anesthesioloog. Het staat er onomwonden: Ze lijdt aan chronische pijnen. Het wordt nooit meer beter, en gaat alleen maar meer pijn doen. Wonen in het huis in Nieuwendijk, waar ze graag met haar man Peter oud had willen worden, zal op termijn niet meer gaan.