In het Osse verzorgingshuis is het pestgedrag van tachtigplussers aangepakt: ‘We zijn er nog lang niet, maar de sfeer is wel fijner’

Zo rond het middaguur vult de geur van soep en bloemkool woonzorgcentrum De Ruwaard. Op deze gure herfstochtend voelt het Osse huis knus en warm aan. Maar is er nu ook rust en pais en vree? ,,Wel méér”, zegt receptioniste en activiteitenbegeleidster Gonny Megens. ,,We hebben het onderlinge gepest beter onder controle, de sfeer is fijner.” Met dank aan een training voor zorgpersoneel, horecamedewerkers en vrijwilligers waarbij ook familie van bewoners is betrokken. Het leidde tot handvatten om pestgedrag effectiever aan

te pakken.



Megens: ,,Ik weet nu hoe ik moet reageren.” Vorig jaar nog voelde ze zich onmachtig, werd ze kwaad. ,,Het is toch te zot, grote mensen die steggelen als kleine kinderen”, zei ze toen. Er waren ouderen die door een groepje medebewoners aan tafel werden geweigerd, botweg buitengesloten in hun eigen huis. De sfeer werd geregeld verknald door hatelijke opmerkingen. Tegen die vrouw bijvoorbeeld die in verwarring om haar man riep. ,,Die komt niet meer hoor, die zit allang bij zijn vriendin”, reageerde een geïrriteerde tachtigplusser. Sommige bewoners lieten zich door dergelijke akkefietjes niet meer in de gezamenlijke ruimte zien. Zij trokken zich in arren moede terug in hun kamer.