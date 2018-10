In Midden-Brabant werden huizen vorig jaar onder de vraagprijs verkocht

Pia Meuthen gaat met haar mannen de hoogte in

10:43 DEN BOSCH - In de zaal van de Verkadefabriek bewegen de vijf dansers van Panama Pictures in een fragiel ogend bouwwerk van aluminium buizen. De mannen grijpen elkaar vast, laten weer los. In de hoek op de achtergrond zorgen klarinettist Han Stubbe en bassist Hannes d’Hoine (van de Belgische band DAUU) voor duister klinkende live-muziek. Vanuit de lege en donkere zaal klinkt soms de stem van choreografe Pia Meuthen die aanwijzingen geeft of zegt welke scène ze nu gerepeteerd wil hebben.