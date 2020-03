In Tilburg daalt aantal slachtoffers van misdrijven het hardst

CDA Oisterwijk: ‘Stop onderhande­lin­gen met Forum voor Democratie’

11:50 DEN BOSCH - Het CDA moet de onderhandelingen met Forum voor Democratie (FvD) en VVD over de vorming van een nieuwe coalitie in Brabant afbreken. Dat schrijft het CDA Oisterwijk van de christendemocratische partij in een open brief.