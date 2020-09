In week tijd bijna verdubbeling van aantal positieve coronatests in Brabant

Van de 100.000 Brabanders zijn afgelopen week 51,3 besmet. Zes van hen werden opgenomen in het ziekenhuis, één persoon overleed aan corona. De stijging is in lijn met het gemiddelde in Nederland. Landelijk werden 13.471 positieve tests uitgevoerd, tegenover 8265 een week eerder. Dat komt niet omdat er meer wordt getest. Integendeel: het percentage positieve tests in de laboratoria stijgt van 3,9 procent naar 6,1 procent.