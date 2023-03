In Willemstad spelen ze weer koersbal: ‘Het gaat niet om kracht, maar om finesse’

Tegenval­ler bij uitbrei­ding begraaf­plaats Rijswijk. Altena moet kiezen voor ‘second best’

RIJSWIJK - In tegenstelling tot de plannen, wordt de begraafplaats in Rijswijk niet uitgebreid. De gemeente heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de eigenaar van de grond die hiervoor nodig is. Ruimte voor extra graven wordt nu gevonden door bosplantsoen rond de begraafplaats weg te halen.