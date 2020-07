Ina Adema wordt nieuwe commissaris van de Koning in Brabant

DEN BOSCH - Ina Adema volgt Wim van de Donk op als commissaris van de Koning in Brabant. Het is voor het eerst dat de provincie kiest voor een VVD’er. De 52-jarige Adema is onder meer oud-burgemeester van Veghel, geboorteplaats van Van de Donk.

Adema is op dit moment burgemeester van Lelystad. Zij zal naar verwachting in september aan de slag gaan in Brabant. De vertrouwenscommissie ziet in haar de ideale opvolger van Van de Donk, die in oktober begint als rector magnificus en topman van het bestuur van Tilburg University. Door het overlijden van zijn vader was Van de Donk er vrijdag niet bij, toen Provinciale Staten hun steun uitspraken voor Adema.

Adema staat het liefst ‘boven de partijen, maar tussen de mensen’. Ze is benaderbaar, oprecht betrokken bij haar medemensen, maar ook niet te flauw om grenzen te stellen. Duidelijk en daadkrachtig; echt een dochter van een politieman. Het zijn deze kwaliteiten waar de vertrouwenscommissie afgelopen maanden voor viel, tijdens de zoektocht naar een nieuwe commissaris. Dat Ina Adema geen man is, zal minister Kajsa Ollongren goed doen. Zij riep vrouwen op te solliciteren op de vacature in Brabant.

Voor de kiezen

Geboren in Amsterdam. Opgegroeid in Scherpenzeel en Leeuwarden. Rechten gestudeerd in Groningen en Göttingen. En vanaf haar twintigste lid van de VVD. Het is voor het eerst dat die partij een commissaris levert in Brabant. De liberalen doorbreken daarmee de lange lijn van CDA-bestuurders. Na haar studie ging Adema aan de slag al bedrijfsjurist in Deventer, waar ze in 1999 in de gemeenteraad kwam. Twee jaar later werd ze wethouder, en lid van het hoofdbestuur van de VVD.

Van maart 2009 tot september 2016 was Adema burgemeester van Veghel. Ze schakelde er moeiteloos tussen gesprekken met grote ondernemers en bezoekjes aan jubilerende echtparen. Voor carnaval draaide ze haar hand niet om. Ze kreeg het er soms ook voor haar kiezen. Met een dodelijke schietpartij op een kickbocksgala in Zijtaart, een liquidatie in Veghel en een familiedrama, waarbij een Veghelse jongen zijn zusje, moeder en oma doodstak.

Adema deelde lief én leed met de dorpsbewoners. Ze was er populair. Tot de fusie van drie gemeenten in Meierijstad haar vertrek naar Lelystad inleidde. Daar had ze haar handen vol aan het faillissement van het ziekenhuis, de uitbreiding van het vliegveld en de verhitte discussie over natuurgebied Oostvaardersplassen.

Stevige uitdagingen

In Brabant wachten haar stevige uitdagingen, niet in de laatste plaats door de grote onzekerheid waar de coronacrisis voor zorgt. Er zit sinds half mei ook een nieuw college, met bestuurders van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant. Een samenwerking die landelijk aandacht trok door protesten tegen de deelname van Forum. Over stikstof, cultuurbezuinigingen en drugscriminaliteit is het laatste woord ook nog niet gezegd.