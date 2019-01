Inbrekers stelen in Mierlo trouwring van overleden echtgenote

Mierlo - Drie bakstenen en een bloempot hadden twee inbrekers oudejaarsnacht nodig om in de Kerkstraat in Mierlo een raam in te gooien en het huis van Peter van Vlerken binnen te komen. Zijn zoon ziet de volgende ochtend dat de ruit in de achterdeur stuk is. Binnen staan alle kasten en lades open. Een laptop is weg. Op de trap ligt een leeg kistje.

Van Vlerken is op dat moment in Israël op vakantie en hoort pas uren later via zijn oudste dochter van het onheil. Zijn kinderen wisten door het lege kistje al meteen dat het meest kostbare uit huis was verdwenen. De sieraden van hun moeder Claartje. Die overleed in mei 2014. Haar man Peter bewaarde daarin hun trouwringen met inscriptie en een gouden kettinkje met drie naamplaatjes van de kinderen. ,,Ik gaf haar bij elke geboorte een plaatje.” De dieven hebben geen flinke slag geslagen, maar de emotionele waarde is voor de familie onbetaalbaar.

De eerste dagen van de vakantie spookt de inbraak door zijn hoofd. ,,Dat heb ik toen snel afgeschud. Ik wilde met m'n hoofd bij de reis zijn.” Bij thuiskomst treft Van Vlerken een opgeruimd huis aan. Het raam is al gemaakt. Van de inbraak is niets meer te zien. Mede daardoor zegt hij geen last te hebben van naweeën.