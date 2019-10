Indringende, fijne en slimme verhalen op Graduation ‘19

Drugscriminaliteit Boer geeft drugscrimi­neel zelden aan: ‘Het bracht 35.000 euro per maand op’

17:40 Wat merken Brabantse boeren van de drugscriminaliteit in het buitengebied? Niet zo heel veel, bleek tijdens een rondgang van de Brabantse Onderzoeksredactie over het platteland. Boeren klagen meer over politie en overheid dan over drugscriminelen.