Indrukwekkende beelden: bliksem en woeste luchten boven Brabant

Nieuwsover­zicht | Weer grote natuur­brand in de Peel

De brand op de Mariapeel kon nog de nodige tijd duren. Omwonenden zijn dringend geadviseerd te vertrekken, maar niet iedereen gaf door gehoor aan. De bouw van 500 appartementen in Den Bosch stuit op verzet van omwonenden. Ben je toevallig naar Bergen op Zoom verhuisd? Dan is er geen huisarts voor je. En in een Brabantse fabriek rollen eind dit jaar de eerste steaks uit de 3D-printer. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

31 augustus