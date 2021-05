Indrukwekkende rij lichtjes gespot die ‘als trein’ boven Brabant beweegt, UFO Meldpunt stroomt vol

‘Biecht’ van Wim S. leidde op Strabrecht­se Heide tot zoektocht naar lichaam Tanja Groen

7 mei GELDROP - De politie heeft al in de jaren negentig uitvoerig gezocht naar het lichaam van Tanja Groen op de Strabrechtse Heide bij Geldrop. Het onderzoek was gericht op de Geldropse moordenaar Wim S. en is al die tijd stilgehouden. Dit jaar wordt in hetzelfde gebied opnieuw gezocht naar de verdwenen studente uit Maastricht.