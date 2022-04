Ineens veel belangstelling voor cursus Omgaan met dementie

Milieuclub pleit voor groene landbouwzo­nes in het Land van Cuijk

CUIJK - In het Land van Cuijk moeten speciale landbouwzones komen. Dat pleidooi van Milieuvereniging Land van Cuijk - vaak de luis in de pels van de agrarische wereld - lijkt vreemd, maar is dat volgens Geert Verstegen van de milieuclub niet. ,,De natuur en het boerenleven gaan er hand in hand.”

2 april