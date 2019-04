Informateur Brabant praat met Forum en zes andere partijen verder over coalitie

DEN BOSCH - Forum voor Democratie maakt in de provincie Noord-Brabant nog altijd kans op een plek in de coalitie. Informateur Helmi Huijbregts gaat vervolggesprekken aan met de nieuwkomer en zes andere partijen: VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, CU/SGP en Lokaal Brabant. Ze benadrukt dat ze hiermee nog niet vooruitloopt op haar definitieve advies. Dat hoopt ze wel op ‘korte termijn’ te geven.

Huijbregts wil met deze zeven partijen in gesprek over de uitdagingen die Brabant wacht. In een persbericht meldt de informateur het volgende: ,,Afgelopen weken heb ik in een open en vertrouwelijke sfeer met alle partijen kunnen spreken. We hebben de verkiezingsuitslag geanalyseerd en de partijen hebben mij voor hen belangrijke thema’s voor een nieuw bestuursakkoord meegegeven. Met een aantal partijen wil ik nu meer scherpte en inzicht krijgen in een aantal inhoudelijke thema’s die in de gesprekken aan de orde zijn gekomen.”

,,Daarom heb ik in eerste instantie VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PvdA en CU/SGP samen met Lokaal Brabant uitgenodigd om hierover in wisselende samenstellingen samen met mij verder te praten. Dit is een volgende stap in het informatieproces waarmee ik nadrukkelijk nog niet vooruitloop op een definitief advies. Dat hoop ik wel op korte termijn te presenteren. Ik wil als informateur een gedegen advies voorleggen en dat vraagt in het huidige versplinterde politieke landschap om een zorgvuldig proces.”

In Brabant werd Forum tweede, achter de VVD. Die partij zette Huijbregts aan het werk als informateur. Zij heeft vooralsnog geen behoefte aan vervolggesprekken met huidige coalitiepartijen D66 en SP, en met PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren. De partijen met wie ze wel nog eens om tafel wil, hebben samen 37 van de 55 zetels in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

De grote verrassing bij de verkiezingen van twee weken geleden, Forum, doet in de coalitievorming in Brabant dus nog altijd mee om de knikkers. Dat is anders in Noord-Holland, waar de partij de grootste werd. De door de partij zelf aangestelde informateur ziet er geen coalitiekansen voor Forum. Ook in andere provincies is het de vraag of Forum deel uit gaat maken van het provinciebestuur.

