Informateur trekt rookgordijn op in Brabant

COLUMN De vrijmetse­laars van Breda spelen een ernstig spel

8:36 BREDA - Op een kloek boek, dat de Bijbel is, maar net zo goed de Koran of Talmoed had kunnen zijn, liggen een passer en een winkelhaak. Jan-Willem Verberne legt er zijn hand naast. Als jongetje zat hij in de Bende van de Zwarte Hand, net als Pietje Bell. Is hij als vrijmetselaar op z’n zeventigste nog altijd zo’n jongetje? ,,Wat zou daar op tegen zijn?”, lacht Verberne. ,,Maar let op, wij spelen hier een ernstig spel.”