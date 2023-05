Inloopavond over energiebesparing

Diamanten paar Jo en Annie van Amp­ting-Bae­ten: ‘Mee grotten en grommen zijn we toch zover gekommen’

WESTERHOVEN - Het had niet veel gescheeld of Annie en Jo hadden hun diamanten bruiloft niet kunnen vieren. Jo kroop in 1972 door het oog van de naald bij een brommerongeluk. ,,De pastoor stond bij me aan de deur”, weet Annie nog.