Innig hand in hand in het verpleeghuis

Mieneke sjouwt wat af in haar rolstoel. In de lange gangen van woonzorgcentrum De Watersteeg in Veghel komen we haar deze dinsdagochtend telkens tegen. Ze woont al vier jaar in een appartementje in dit huis. Op de afdeling voor mensen met fysieke en/of licht psychiatrische problemen. En ze krijgen haar hier mooi nooit meer weg, zegt ze.