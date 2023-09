Inspectie tevreden over Leefhuis in Gemert

Lourdes­grot in Dongen is na vier jaar puzzelen weer ‘een verborgen pareltje’

DONGEN - Een verborgen pareltje, zo wordt de Lourdesgrot in Dongen genoemd. Veel inwoners uit het dorp weten niet van het bestaan van de grot af. Dat was de laatste jaren niet zo erg omdat hij compleet overwoekerd was. Na vier jaar en duizenden uren werk is de grot het zoeken weer waard.