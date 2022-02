Insprekers uit ‘horrorhuis’ maken indruk: buikpijn en schaamte bij stadsbestuur Tilburg

Nieuwsover­zicht | Na vader ook dochter (18) overleden na ernstig ongeluk - Jarenlange celstraf­fen voor groepsver­krach­ting

Storm Corrie trok vandaag over Brabant. Het zorgde op verschillende plekken voor schade. Bijvoorbeeld bij een basisschool in Waspik. Piloten die van of naar Eindhoven Airport moesten vliegen, beleefden ook spannende momenten. Verder was er triest nieuws uit Sint-Oedenrode. Een 18-jarige vrouw uit deze plaats overleed aan de gevolgen van een ongeluk in Best, dat eerder al haar vader het leven kostte. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

31 januari