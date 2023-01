In vier Brabantse gemeenten geen enkele supermarkt open op nieuwjaars­dag: hier kun je op 1 januari boodschap­pen doen

Het aantal supermarkten dat open is op 1 januari is voor het eerst in jaren niet toegenomen. In heel Nederland is gemiddeld 40 procent van de supermarkten geopend op nieuwjaarsdag, meldt LocalFocus. Dat was afgelopen jaar nog 46 procent.

30 december