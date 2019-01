Internationale dag van het AMBER Alert: in Brabant sinds de oprichting één verstuurd, voor baby Hannah

EERSEL - Een kind is vermist. Binnen een aantal minuten is heel Nederland op de hoogte gebracht via Social Media, matrixborden langs de weg en via radio en tv. Dankzij AMBER Alert is dat sinds 2008 mogelijk, vandaag, op 13 januari is het de Dag van het AMBER Alert. Sinds het begin van de opsporingsdienst zijn er 25 alerts verstuurd. Eentje daarvan kwam uit Brabant: voor baby Hannah.

Baby Hannah werd op maandagochtend 26 februari 2018 ontvoerd op de parkeerplaats bij de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel. Haar biologische ouders, Rowan en Kim, namen Hannah daar bij haar pleegmoeder weg. Hannah (zes maanden oud) was een paar maanden eerder al uit huis geplaatst vanwege vermoedens van mishandeling.

Hannah

Op de parkeerplaats staan Rowan en Kim opeens voor de neus van de pleegmoeder van Hannah. Van twee kanten wordt aan de Maxi-Cosi getrokken waar Hannah in ligt. Uiteindelijk krijgt de pleegmoeder een harde klap. De ouders grissen Hannah mee, rennen naar hun zwarte Mercedes SUV en scheuren weg. De Maxi-Cosi blijft leeg achter.

Er wordt groot alarm geslagen. Aan het eind van de dag wordt het jonge gezin na een tip van een oplettende Nederlandse vakantieganger ontdekt op een vakantiepark in Duitsland. De politie-actie om Hannah op te halen, verloopt soepel en in stilte. De overrompelde Rowan en Kim verzetten zich niet. Baby Hannah was ongedeerd.

25 AMBER Alerts

Er is sinds de oprichting op 11 november 2008 1009 keer een beroep gedaan op AMBER Alert. Het gaat dan dus om 25 AMBER alerts en 984 Vermist Kind Alerts. Er is een groot verschil tussen een AMBER Alert en een Vermist Kind Alert. Als er geen sprake is van levensgevaar, maar de politie zich wel ernstig zorgen maakt om het welzijn van een vermist kind, wordt een Vermist Kind Alert uitgestuurd. Dan worden delen van het AMBER Alert-systeem ingezet en kan regionaal extra aandacht worden gevraagd voor het vermiste kind. Burgers die zich in de buurt van een vermist kind bevinden, worden op deze wijze gericht geïnformeerd en kunnen direct in actie komen. Bij een AMBER Alert is er daadwerkelijk sprake van levensgevaar. In 94 procent van de gevallen werden de kinderen aangetroffen.

Een Vermist kind Alert wordt ongeveer 20 keer per jaar verstuurd. Een AMBER Alert wordt veel minder vaak ingezet, namelijk ongeveer 1 tot 2 keer per jaar. Dit jaar zijn er nog geen verschenen. In 2018 kwam er 1 AMBER Alert en 7 Vermist Kind Alerts. In 2017 was er ook 1 AMBER Alert en kwamen er 18 Vermist Kind Alerts.

Van Spijkenisse naar Deurne

De 9-jarige David uit Spijkenisse raakte op 27 januari 2011 vermist. Binnen twee uur nadat het AMBER Alert was gestuurd werd de jongen gevonden. Dat gebeurde door een conducteur maar liefst 150 kilometer verderop in een trein bij Deurne.

Ook net over de Brabantse grens, in Groesbeek raakte in dat jaar een kind vermist. De 14-jarige Vera was op 28 juli vanuit haar ouderlijk huis vertrokken maar kwam niet aan op het adres waar ze naartoe zou gaan. Onderzoek leidde naar de regio Den Haag, waar ze uiteindelijk zelf kwam binnenlopen op het politiebureau.

Een AMBER Alert maakt meestal veel indruk. Zo was het AMBER Alert voor de toen 2,5-jarige Insiya in 2016 ook op grote schermen in Duitsland te zien omdat zij de grens over gegaan zou zijn. Ook het Alert wat werd verzonden na de vermissing van de twee broertjes Ruben en Julian in 2013 maakte enorm veel indruk. Zij werden levenloos gevonden in de omgeving van Cothen. Aangenomen wordt dat ze zijn omgebracht door hun vader, die al eerder dood werd gevonden.

Ontstaan AMBER Alert

Grondlegger Frank Hoen (51) was een student toen de harde realiteit voor het eerst zijn wereld binnendrong. Tanja Groen, het meisje dat zou beginnen aan de opleiding gezondheidswetenschappen, verdween in 1993 na een ontgroeningsfeestje in Maastricht. Hoen kent de weg waarop ze voor het laatst fietste, net als het studentenhuis waar Tanja woonde. ,,Ik studeerde in dezelfde stad. Ineens werd mijn veilige bubbel doorbroken. Het was heel onwerkelijk.’’ Misschien werd toen al het zaadje geplant voor Hoens latere werk: het opzetten van AMBER Alert. Hoen, die furore maakte als één van de eerste internetondernemers in ons land, staat aan de wieg van het alarmeringssysteem. Naast hem staat politieman Carlo Schippers, die als profiler werd geschoold bij de FBI en in Nederland geldt als expert op het gebied van vermissingen. Met zijn tweeën tilden ze het systeem van de grond.

Enorm bereik

AMBER alert bereikt 89 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dat komt neer op ruim 12 miljoen mensen. 3 miljoen mensen zijn in totaal aangemeld bij Amber Alert maar door het massale delen op Facebook, Twitter, tv, snelwegboren, grote schermen en reclamemasten worden zeker vier keer zoveel mensen bereikt.