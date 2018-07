Internationale Junk Food Dag: Deze ketens hebben we in Brabant en dit komt er nog aan

Het is vandaag internationale Junk Food Dag! Wat betekent dat je ongegeneerd burgers, friet, frikandellen, donuts en nog meer snacks naar binnen kan werken. Helemaal in de Brabantse steden kan je nu helemaal losgaan, want we zijn een hoop nieuwe fastfoodzaken rijker én er komen er nog meer bij. Waar kan je nu terecht en wat staat er nog te wachten?

Naast de welbekende McDonald's, Burger Kings en KFC's, hebben nog meer (vooral Amerikaanse) ketens voet aan wal gezet. En dat is niet de eerste keer. ,,In de jaren 70 kwamen McDonald's, KFC en Pizzahut. In de jaren 90 volgde een minder succesvol golfje met Wendy's (hamburgers), Arby's (sandwiches) en Applebee's (grill). Die zijn allemaal alweer weg'', zegt foodwatcher Ubel Zuiderveld tegen de NOS.

Starbucks

Nadat Starbucks in 2007 ons land aandeed, kwam de economische crisis. Daardoor zetten Amerikaanse ketens hun plannen voor internationale expansie even in de ijskast. Nu er betere tijden lijken aan te breken, worden die plannen weer uit de kast gehaald.

,,Veel Amerikaanse ketens hebben in eigen land moeite om door te groeien, dus zoeken ze het elders'', aldus foodwatcher Zuiderveld. ,,Vaak eerst in Canada, dan in het Verenigd Koninkrijk en dan maken ze de sprong naar Nederland. We zijn nog steeds een beetje de poort naar Europa, al is het helaas wat minder geworden omdat Nederland wat meer met zichzelf bezig is.''

Taco Bell opent in Breda onder grote belangstelling . © Laura Elting / Indebuurt Breda

Welke ketens zijn erbij gekomen?

Taco Bell: Naar eigen zeggen 's werelds grootste keten met Mexicaanse lekkernijen. Wil binnen vier jaar twintig vestigingen openen in Nederland waarvan de eerste drie in Brabant gevestigd zijn. Eindhoven was als eerste daarna volgden al snel Tilburg en Breda. Ook Den Bosch laat niet lang meer op zich wachten.

Five Guys: Five Guys (naar verluidt de favoriete hamburgerketen van oud-president Barack Obama) heeft inmiddels zes vestigingen in Nederland. De eerste daarvan opende in Eindhoven aan de Markt. De keten is vooral bekend om de hamburgers, maar bezoekers kunnen er ook terecht voor hotdogs en sandwiches.

Dunkin' Donuts: Deze internationaal gevestigde donutzaak- en koffiezaak had ooit al vestigingen in Nederland en probeert het nu opnieuw. Naast vestigingen in de Randstad, kwam wederom de eerste Brabantse vestiging in Eindhoven en is die van Tilburg al aangekondigd. Dat wordt zelfs een multi-store met dochteronderneming Baskin Robbins erbij. De plannen in Den Bosch worden ook steeds serieuzer.

De pizza met mini-cheeseburgers aan de buitenkant. © Pizza Hut

Welke ketens komen er nog?

Pizzahut: De grootste pizzaketen maakt zijn rentree in Nederland. Inmiddels zijn de eerste vestigingen geopend in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. De ondernemers hopen uiteindelijk zich te gaan vestigen door heel Nederland.

TGI Fridays: Na een eerdere poging in de jaren '90 in Rotterdam, heeft de Amerikaanse grillketen/cocktailbar opnieuw een vestiging geopend bij Hoog Catharijne in Utrecht. De ondernemers hopen uiteindelijk zich te gaan vestigen in grote plaatsen door heel Nederland.