Inval drugspand Raamsdonksveer komt niet als verrassing: ‘Mensen kwamen daar niet om te buurten’

Man uit Oss (34) overleden bij eenzijdig ongeval in Ma­ren-Kes­sel

MAREN-KESSEL - Bij een eenzijdig ongeval op de Hustenweg in Maren-Kessel is zaterdagochtend een 34-jarige man uit Oss overleden. Vermoedelijk klapte de auto eerst tegen een boom en daarna kwam het voertuig in een sloot terecht.