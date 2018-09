Inwoners Maren-Kessel voelen zich overdonderd door windmolenpark

Ze voelen zich overdonderd. Vinden het slordig en ongelukkig hoe ze opeens drie weken geleden in deze krant moesten lezen over de plannen voor een grootschalig windmolenpark in de polder tussen Oss en Den Bosch. En dus heerst er woensdagavond in een overvolle zaal van café De Sleutel in Maren-Kessel bovenal argwaan en scepsis. ,,Weet u wel dat er in Drenthe al een grimmige strijd heerst over windmolens. Het gaat over het ontbreken van draagvlak. Hoe realistisch is het nu helemaal om hier de hele polder vol te zetten met windmolens", stelt Frans van Kilsdonk uit Lithoijen.