Is de Down Town Gourmet Market het restaurant van de toekomst?

EINDHOVEN - Het is elke avond druk in de Down Town Gourmet Market aan de Smalle Haven in Eindhoven. Wat is het recept?

Het is speuren naar een vrij tafeltje in de foodhall, waar de geuren van gerechten van over de hele wereld je tegemoetkomen vanuit de 21 minikeukentjes. Hier zijn de chefs druk in de weer, obers lopen af en aan om de gerechten op te halen en kriskras over de zaal te serveren. Aan een tafel eet een moeder een traditioneel pastagerecht, bereid door de uit Italië afkomstige chefs van Squisito, en dochter een pizza met perzik en prosciutto, van Pietza uit Nuenen. Een combinatie van ingrediënten waar de Italianen nachtmerries van krijgen, maar de Nuenenaren wel een smaakvol gerecht in zien. Die veelzijdigheid - van burgers tot Chinees - is de kracht van de foodhall, denkt eigenaar Hans Snoeijen. Ruzie maken om waar je uit eten wil, hoeft niet meer.

Award

Van valse bescheidenheid heeft hij geen last. ,,Ik had wel verwacht dat we zouden winnen", zegt hij over de award voor 'Best Hospitality Concept' van het maandblad Entree, waar ze met alle ondernemers in een grote bus heengingen. ,,Alles klopt, stond in het juryrapport. Het concept, de sfeervolle inrichting en de locatie."

Ook was er lof voor het innovatieve karakter. Met een app laat je gerechten bezorgen, zodat je aan tafel kunt blijven en niet - zijn grootste ergernis bij andere foodhalls - één iemand achterlaat terwijl de rest in verschillende rijen wacht op eten. En vijf procent van de omzet gaat in een pot, die onder de ondernemers wordt verdeeld. ,,Zo hoef je niet jaloers te zijn als je buurman een grotere rij heeft."

De Down Town Gourmet Market in Eindhoven.

De laatste tijd hangen ze geregeld aan de lijn. Uit binnen- en buitenland. 'Hans, kun je bij ons ook zo'n foodhall neerzetten.' Maar zo'n succes als in Eindhoven ga je niet snel evenaren, denkt hij. ,,We zitten op de perfecte plek. Qua locatie, precies tussen het winkel- en stapgebied in, maar je hebt ook de juiste community met veel expats en internationale mensen. Zij leven meer in de binnenstad, en zoeken naar plekken als deze. Maar ook gezinnen voelen zich hier op hun plek." Vanaf de eerste dag zit de zaak iedere avond bijna vol, er is inmiddels al uitgebreid van 450 naar 650 zitplaatsen.

Samen delen

Onder de warmtelampen op het terras zit een groepje collega's van ASML, bestaande uit zeven nationaliteiten. Eens per maand gaan ze uit eten. ,,Al is het drinken erbij minstens net zo belangrijk", zegt Harm-Jan Vorma. ,,Het moet niet stijf zijn, en zeker met een grote groep is het fijn dat iedereen kan eten wat-ie wil. Leuk is dat je je hier verschillende hapjes kunt bestellen en samen deelt."

Niet alles slaat aan. De hotdogs liepen niet goed, dus zijn er nu American pancakes met chocolade, vruchten, of geitenkaas en honing. Een nieuw concept van Pietza. Maar Snoeijen kan ook kiezen uit een lange wachtlijst aan nieuwe gegadigden die hem al benaderden. Genoeg voor nog een foodhall.