Is de laptop nog welkom in de Eindhovense horeca?

EINDHOVEN - Omdat de interactie weg was en zijn zaak steeds meer een kantoor dan een café leek, besloot een Utrechtse kroegbaas onlangs tot een laptopverbod. Is in de Eindhovense horeca wel nog plek voor een gratis werkplek?

Bij Coffeelovers, onderin boekhandel Van Piere aan de Emmasingel in Eindhoven, is de leestafel inmiddels deels werktafel. Omdat steeds meer gasten hun laptop openklappen, liggen er sinds een jaar stopcontacten. "Zo voorkom je overal laptops en wirwar van draden", vertelt eigenaresse Marleen van de Eijnden. Ze kozen bewust de tafel in het middenstuk. "Zo is er een beetje een afscheiding tussen de mensen die werken of lezen en kletsen."

Een van die werkers, verzonken in zijn scherm, is Daan Walraven. Hij werkt bij een cosmeticabedrijf en zit tussen twee vergaderingen in. "Een uur nietsdoen is zonde van mijn tijd. Nu kan ik alvast de planning maken." Ergens snapt hij de Utrechtse kroegbaas wel. "Het is commercieel niet goed als mensen lang blijven zitten en nauwelijks iets bestellen, maar openbaar gebruik van laptop en telefoons hoort bij deze tijd. Dat kun je niet krampachtig tegenhouden." Ook Nesrine Benyakhlaf drinkt haar koffie turend naar haar tablet. De Helmondse studeert in Tilburg en komt hier 3 keer per week een paar uur. "Onze bibliotheek zit vaak vol en ik werk liever op een meer informele plek. Beter wat geroezemoes dan dat het helemaal stil is."

Bestellingen

Volgens Marleen is de verhouding studenten en freelancers in haar zaak ongeveer gelijk en hoeven die niet te vrezen voor een laptopverbod. "Je ziet het steeds maar ik heb er geen last van. Iedereen is aanspreekbaar als we een bestelling opnemen." Wel moet ze soms aangeven dat het niet de bedoeling is dat mensen een hele dag werken en één kopje koffie drinken.

Ook elders veel tikkende toetsenborden, zoals bij Usine in de Witte Dame. Tussen de kletsende klanten die het weekend inluiden met bier en bitterballen veel zwijgende zonderlingen. WIFI is gratis en onbeperkt. Een verbod is er nog nergens in Eindhoven, al proberen sommige zaken met een tijdslimiet flexwerken tegen te gaan en de doorstroom bevorderen. Op je kassabon staat een code voor een uur internet.

Anderen richten zich juist specifiek op deze groep, zoals saladebar De Asperger op Bogert. "Ik vind het juist leuk als iemand hier de hele dag is", vertelt eigenaresse Iris Ritzen. "We hebben flexwerkplekken en als de vergaderzaal niet verhuurd is, mag je ook daar bijvoorbeeld even rustig bellen". Zo wil ze de zaak, die sinds oktober open is, ook voor en na lunchtijd volkrijgen. "De tijd dat je zaak acht uur vol zit met kletsende mensen is voorbij." De reacties zijn positief. "Vrijwel iedereen komt terug." En tussen die 'vaste' flexwerkers ontstaat volgens haar ook sociale interactie. "Hier maak je eerder een praatje of vraag je iemand om te sparren dan op echte flexwerkplekken."