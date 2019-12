Is ouder worden alleen achteruitgang? Niet voor wie Margriet Sitskoorn leest

COLUMN PLAATS DELICT De riskante ééntweetjes van politie en onderwe­reld

1 december Het is één van de grootste fabeltjes over de onderwereld: criminelen praten nooit en te nimmer met de politie. Onzin. Ja, als ze zelf worden opgepakt, blijken ze artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering goed te kennen: de verdachte is niet tot antwoorden verplicht.