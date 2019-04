‘Isoleercel maakt kinderen eerder zieker dan beter, we moeten er vanaf’

Ouderen moeten maanden wachten op rijbewijs, KBO-Bra­bant protes­teert bij minister: ‘Een schoffe­ring voor gedupeer­den’

10 april Seniorenbelangenvereniging KBO-Brabant laat in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen weten niet blij te zijn met de oplossing die zij aandraagt voor de gedupeerden van de chaos bij het CBR. Door die chaos wachten veel ouderen al maanden op hun nieuwe rijbewijs. De minister wil nu een kleine vergoeding bieden voor wachtende ouderen, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat, zo zegt KBO-voorzitter Leo Bisschops: ,,Dat is geen oplossing, maar een schoffering van gedupeerden.”